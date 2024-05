Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ. - „Thomas Müntzer und Martin Luther waren beide hier“, sagt Pfarrer Jörg Thoms in der Stolberger Kulturkirche. In dieser Kirche haben sie gepredigt, als die 1524/25 vom Südwesten Deutschlands ausgehenden Bauernaufstände schon bis in die Mitte Deutschlands ausstrahlten. „Ich würde gern beide aufeinander loslassen, so wie wir in unserem Thomas-Müntzer-Theaterstück“, fährt Thoms fort.