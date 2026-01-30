weather bedeckt
Halle (Saale)
Arbeitskampf im Nahverkehr Streik am Montag in Halle trifft nicht nur Havag: Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen

Wegen des Warnstreiks, der am Montag Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen soll, müssen sich Fahrgäste in Halle nicht nur bei der Havag auf massive Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr einstellen. Welche Alternativen sie noch haben.

Von Livia Müller Aktualisiert: 30.01.2026, 15:13
Auch die Tram in Halle ist am Montag vom Streik betroffen.
Halle (Saale)/MZ. - Am kommenden Montag müssen sich Fahrgäste in Halle auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Von dem angekündigten Warnstreik ist dann nämlich auch die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) betroffen.