Arbeitskampf im Nahverkehr Streik am Montag in Halle trifft nicht nur Havag: Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen

Wegen des Warnstreiks, der am Montag Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen soll, müssen sich Fahrgäste in Halle nicht nur bei der Havag auf massive Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr einstellen. Welche Alternativen sie noch haben.