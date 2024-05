„Brückentag“ am Freitag bietet Aussichten auf den geplanten neuen Riebeckplatz in Halle.

Am „Brückentag“ machen Autos Fußgängern Platz: Stadt Halle stellt Umbauvorhaben am Riebeckplatz vor

Zukunftszentrum in Halle

Ein großer Aufsteller am Riebeckplatz wirbt für die Baupläne.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - „Vom Verkehrsraum zum urbanen Lebensraum“, heißt es auf dem riesigen Aufsteller, mit dem die Stadt jetzt für den Umbau des Riebeckplatzes wirbt. Mit dem Zukunftszentrum soll er ein ganz neues Gesicht erhalten. Einen Eindruck davon kann man sich beim „Brückentag“ an diesem Freitag machen, für dessen Besuch Bürgermeister Egbert Geier (SPD) in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft wirbt.

Von 10 Uhr an bleiben die beiden Brücken, die Merseburger und Volkmannstraße verbinden, am Freitag Fußgängern vorbehalten. Besucher können sich virtuelle Modelle des Platzes ansehen, das Stadtarchiv zeigt dessen Entwicklung und Veränderung im Laufe der Zeiten. Um 11 und um 14 Uhr beginnen geführte Spaziergänge rund um den Riebeckplatz. Stadtbibliothek und EVH laden zum bunten Kinderprogramm ein. Die Zukunft der Brücken ist ungewiss. Möglicherweise werden sie später dauerhaft Fußgängerwege oder sogar teilweise abgerissen.