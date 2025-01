Halle/MZ. Am 2. Februar bestimmen die Hallenser über die Zukunft ihrer Stadt: Bei der Wahl zum Oberbürgermeister entscheiden die Bürger, wer die Geschicke der Händelstadt in den nächsten sieben Jahren entscheidend mitbestimmen wird. In den vergangenen Wochen buhlten neun Kandidaten um die Gunst der Wähler. Am Sonntag wird es eine Entscheidung geben. Und mit Ihrer MZ sind sie live dabei!

Am Wahlabend (2. Februar) bringt die Mitteldeutsche Zeitung in einer Live-Sendung die Auswertung der Wahl direkt zu Ihnen nach Hause. Ab 18 Uhr erwarten Sie spannende Diskussionen, Analysen und die neuesten Zahlen aus den Wahllokalen. Die Sendung „Halle wählt“ beleuchtet dabei nicht nur die Kandidaten und die Ergebnisse, sondern widmet sich auch den Themen, die die Hallenser aktuell beschäftigen.

Live-Sendung am 02. Februar: Prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft

Wie stehen die Einwohner der Stadt zu den Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl? Was halten sie für die wahlbestimmenden Themen? Welche Rolle spielte das Zukunftszentrum im Wahlkampf? Mit welchen Problemen der Stadt muss sich der Nachfolger von Oberbürgermeister Bernd Wiegand auseinandersetzen?

Mit diesen Fragen und vielen weiteren Themen beschäftigen sich die Moderatoren Christian Kadlubietz und Stefan B. Westphal live und in Farbe. Gemeinsam mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft geben sie Einschätzungen zur Wahl. Immer wieder wird dann auch ins Stadthaus am Marktplatz geschaltet, wo Reporter Torsten Grundmann die Kandidaten exklusiv interviewt.

OB-Wahlkampf in Halle 2025: Zur Wahl stehen neun Kandidaten

Nachdem Bernd Wiegand (parteilos) im Juli bekannt gegeben hatte, dass er sich zum 31. August 2024 in den Ruhestand versetzen lässt, hatten die Kandidaten nur sechs Monate Zeit, um sich zur Wahl aufstellen zu lassen und Wahlkampf zu betreiben. Zur Wahl stehen nun neun Kandidaten.

Der Rentner Martin Bochmann (Die Partei/unabhängig), Bürgermeister Egbert Geier (SPD), die Landtagsabgeordnete Kerstin Godenrath (CDU), der Physiker Wolfgang Hoppe (parteilos), die Politologin Dörte Jacobi (Die Partei), der Unternehmer Sven Macha (parteilos), der Lehrer und Verkehrsplaner Alexander Vogt (parteilos), der Kfz-Pfleger Maik Weiderpas (parteilos) sowie der Gymnasiallehrer Andreas Wels (Hauptsache Halle/parteilos) wollen alle demnächst das Büro des Oberbürgermeisters im Ratshof beziehen.

OB-Wahl in Halle: Möglicher Stichwahltermin am 23. Februar

Wer OB wird, können alle wahlberechtigten Hallenser am 2. Februar bestimmen. Christian Kadlubietz und Stefan B. Westphal berichten in der Live-Sendung so lange, bis ein Ergebnis feststeht oder die Entscheidung für eine Stichwahl gefallen ist. Wenn nämlich keiner der neun Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereint, müssen die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen in einem weiteren Wahlgang gegeneinander antreten.

Als möglicher Stichwahltermin wurde vom Stadtrat der 23. Februar festgesetzt – der Tag, an dem auch ein neuer Bundestag gewählt werden soll.