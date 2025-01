Der Physiker Wolfgang Hoppe experimentiert hauptberuflich mit Lasern und Magneten. Jetzt möchte er das demokratische System testen und tritt zur Oberbürgermeisterwahl in Halle an.

Halle (Saale)/MZ. - In einem Laborraum des Physik-Instituts an der Martin-Luther-Universität (MLU) herrscht ein leises Surren. Das Geräusch kommt von einer merkwürdigen Maschine, die mitten im Raum steht. Auf den ersten Blick ist schwer zu erkennen, wo die Vorder- oder Rückseite des Apparates sein sollen. Unzählige Kabel und Schläuche kommen an allen Seiten aus metallenen Trichtern und Gefäßen heraus, es gibt überall kleine Bildschirme und elektronische Anzeigen mit Knöpfen und Schaltern, die irgendwelche Werte wiedergeben.