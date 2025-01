Der 59 Jahre alte SPD-Politiker Egbert Geier lenkt seit der Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand die Geschicke der Stadt Halle. Warum der Stellvertreter bei der Wahl im Februar die Nummer eins werden will und was ihm Kraft gibt.

Der Blick aus der Tram auf die Stadt: Egbert Geier arbeitet seit 19 Jahren im Ratshof in Halle. Der 59-Jährige zählt zu den Favoriten bei der OB-Wahl 2025.

Halle (Saale)/MZ - Er wäre wohl gern Rad gefahren. Am liebsten querfeldein. Über Stock und Stein. Durch die Saaleaue. Oder Berge hinauf. Natürlich auch durch die Stadt. „Vom Rad aus bekommt man eine andere Perspektive. Man strampelt und sieht, was sich verändert. Und wo es noch hapert“, sagt Egbert Geier. Doch zum Termin möchte er durch Halle mit der Straßenbahn fahren. Ein 49-Euro-Ticket hat der SPD-Politiker als leidenschaftlicher Crossbiker nicht, also bucht er sich mit dem Handy ein Ticket.