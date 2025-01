Er ist Gastronom, Motocross-Profi und Inhaber einer Werbeagentur. Seine bunten Kois an der Hallmarkttreppe kennen viele. Nun kandidiert Sven Macha für das Amt des Oberbürgermeisters.

OB-Wahl 2025 in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Entspannt steht Sven Macha hinterm Tresen eines seiner beiden Eiscafés im Giebichensteinviertel, an denen im Sommer die Leute Schlange stehen. Routiniert hantiert der 53-Jährige am Kaffeeautomaten, man hört das Klopfen des Siebträgers und das Zischen des heißen Milchschaums – wenig später steht ein Latte macchiato auf dem Tisch. Und noch ein paar Minuten später ist Macha spontan mit Gästen am Nachbartisch im Gespräch.