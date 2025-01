In Halle wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die MZ begleitet den Tag mit einem Liveticker.

In Halle findet am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl statt.

Halle (Saale)/MZ. - Rund 185.000 Hallenser sind aufgefordert, am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Neun Kandidaten haben sich um das Amt beworben. Wie der Wahltag abläuft und was am Abend passiert, können Sie am Sonntag an dieser Stelle im MZ-Liveticker lesen.