Blick auf den Ratshof am Marktplatz in Halle – Sitz des Oberbürgermeisters der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle steigt die Spannung. Am Sonntag wird endlich der neue Oberbürgermeister gewählt. Hinter der Stadt liegt ein intensiver Wahlkampfmonat, der höchstwahrscheinlich in die Verlängerung gehen wird. Viele Politikbeobachter gehen davon aus, dass eine Stichwahl nötig sein wird, um das neue Stadtoberhaupt abschließend zu küren. Das Rennen unter den neun OB-Bewerbern scheint bis zum letzten Tag offen. Den Wahlsonntag wollen die meisten Kandidaten jedoch eher in Ruhe angehen.