Kerstin Godenrath will Oberbürgermeisterin von Halle werden. Was die CDU-Politikerin antreibt, worin sie ihre Aufgaben sieht und warum sie gern mal allein schnell Fahrrad fährt.

Nimmt Kurs auf die Stadtspitze: Kerstin Godenrath tritt für die CDU zur OB-Wahl in Halle an.

Halle (Saale)/MZ. - Bevor sie am Abend im Kreise ihrer Familie Weihnachten feiert, will Kerstin Godenrath unbedingt noch etwas erledigen: Gemeinsam mit Heike Grasse vom Krankenhaus-Förderverein wird sie die Notaufnahme des Universitätsklinikums besuchen. Nicht zum ersten Mal. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, den dort an den Feiertag arbeiten Menschen zu danken, sagt die CDU-Politikerin, die im kommenden Jahr Halles Oberbürgermeisterin werden möchte.