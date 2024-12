Halle (Saale)/MZ. - Auf dem Tisch in der Kneipe, in der Martin Bochmann sitzt, befinden sich drei Dinge: ein Tablet-PC, eine Tasse Kakao und eine Spritze. In einer Tüte auf der Bank neben dem 50-Jährigen sitzt ein riesiger Stoffhund. Es könnte ein Königspudel sein – eines der großen Tiere, die von Natur aus lockig krauses Fell haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.