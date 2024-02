In Wimmelburg und in Eisleben wurde Frauen beim Einkaufen bestohlen.

Symbolfoto

Wimmelburg/Eisleben/MZ. - In einem Einkaufsmarkt in der Schulstraße wurde einer 62-jährigen Frau die Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel entwendet, teilt die Polizei mit. Dieser hing am Einkaufswagen und war für einen Moment unbeobachtet. Mit der Geldbörse verschwand ein dreistelliger Bargeldbetrag, der zuvor an einem Bankautomaten abgehoben wurde.

Ähnlich erging es einer 64-jährigen Frau am Freitagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße in Eisleben. Ihr fiel im Markt ein auf dem Boden liegender Einkaufsbeutel auf, welcher ihr Eigentum war und zuvor in der mitgeführten Handtasche aufbewahrt wurde.

Beim Nachsehen stellte die Frau fest, dass die Geldbörse verschwunden war. Die Polizei wurde hinzugezogen, da es einen möglichen Tatverdacht gegen eine weitere Kundin im Markt gab. Die Ermittlungen laufen.