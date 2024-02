Auf das Portemonnaie einer älteren Frau hatten es Diebe am Mittwoch abgesehen.

Eisleben/MZ. - Während ihres Einkaufs in einem Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße wurde einer 73-jährigen Frau Mittwochvormittag die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, welche die Frau am Einkaufswagen hängen hatte.

Kurze Zeit später wurde an einem Bankautomaten in der Lutherstadt mit der ebenfalls verschwundenen Geldkarte ein vierstelliger Bargeldbetrag vom Konto der Seniorin abgehoben.