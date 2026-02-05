Eine von der Stadt beauftragte Firma hat sich mit der Kommunalen Wärmeplanung beschäftigt. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Welche Möglichkeiten die Experten für das klimafreundliche Heizen sehen.

Wie kann in Eisleben künftig klimafreundlich geheizt werden?

Die Stadtwerke Eisleben betreiben in der Kurt-Wein-Straße ein Heizkraftwerk und erzeugen dort Fernwärme.

Eisleben/MZ - Der Umstieg in der Wärmeversorgung von fossilen auf erneuerbare Energien – das ist das Ziel, das sich Deutschland bis 2045 gesetzt hat. Welche Möglichkeiten es dafür in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen gibt, soll die Kommunale Wärmeplanung aufzeigen.