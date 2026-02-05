Eil
Wärmeversorgung in der Lutherstadt Eisleben Wie kann in Eisleben künftig klimafreundlich geheizt werden?
Eine von der Stadt beauftragte Firma hat sich mit der Kommunalen Wärmeplanung beschäftigt. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Welche Möglichkeiten die Experten für das klimafreundliche Heizen sehen.
Eisleben/MZ - Der Umstieg in der Wärmeversorgung von fossilen auf erneuerbare Energien – das ist das Ziel, das sich Deutschland bis 2045 gesetzt hat. Welche Möglichkeiten es dafür in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen gibt, soll die Kommunale Wärmeplanung aufzeigen.