Eisleben/MZ - Die Nachricht aus dem Eisleber Rathaus, dass dort bei den Stadträten kein Interesse an dem Helftaer Wandbild „Die Obstbauern“ besteht, scheint in der Lutherstadt kaum jemanden sonderlich bewegt zu haben – ein Hinweis darauf, dass bereits das Gras des Vergessens über das gewachsen sein könnte, was einmal war. Damit droht das Bild, das bis 1999 jeden begrüßte, der aus Richtung Halle die Lutherstadt erreichte und von vielen als eine Art Wahrzeichen von Helfta angesehen wurde, in der Versenkung verschwunden zu bleiben.