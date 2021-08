Streik hat Erfolg: Mitarbeiter von Aryzta erhalten mehr Geld

Das Aryzta-Werk in Eisleben

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Tiefkühl-Produzent Aryzta einigten sich jetzt auf einen neuen Tarifvertrag. Danach wird die unterste Lohngruppe bis zum 1. Januar 2024 auf 13 Euro steigen. Das ist über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren eine Erhöhung von 20,4 Prozent in der niedrigsten Lohngruppe und betrifft etwa 800 Beschäftigte. „Kein Lohn mehr unter 13 Euro in der Stunde. Mit diesem Ziel sind wir angetreten und haben es durchgesetzt.

Mit dem Tarifabschluss werden vor allem die unteren Lohngruppen angehoben und wir haben einen Einstieg in die Lohnangleichung“, erklärt Jörg Most, Geschäftsführer der NGG-Region Leipzig-Halle-Dessau. Bisher lag die unterste Tarifgruppe bei einem Stundenlohn von 10,08 Euro. Viele Beschäftigte sind in die Tarifgruppe B eingruppiert mit einem Stundenlohn von 10,81 Euro.