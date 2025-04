Wo ist Sandra K.? Kripo fahndet nun per TV nach vermisster Frau aus Benndorf

Die 36-jährige Sandra K. aus Benndorf wird seit 21. April vermisst. Nun wird auch per TV nach ihr gefahndet.

Benndorf/MZ. - Bei der Fahndung nach der verschwundenen Sandra K. aus Benndorf setzt die Kripo jetzt auch auf die Hilfe des Fernsehens. Eine Suchmeldung nach der 36-Jährigen soll am Sonntag, 27. April, in der TV-Sendung „Kripo live“ ausgestrahlt werden. Das bestätigte Polizeisprecherin Steffi Schwan.

Auch Hund verschwunden

Sandra K. ist seit Ostermontag spurlos verschwunden. Die Mutter von zwei Kindern im Alter von 13 und 16 Jahren hatte ihre Wohnung in der Benndorfer Hauptstraße gemeinsam mit ihrer Bulldogge verlassen. Das letzte Lebenszeichen von ihr gab es gegen 16 Uhr. Seitdem wurden sie und der Hund nicht mehr gesehen.

Video: Polizei im Einsatz - 36-jährige Mutter aus Benndorf seit Ostermontag vermisst. Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt: Christian Kadlubietz Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Kripo: „Verhalten passt nicht.“

Die Polizei spricht von einem sehr ungewöhnlichen Fall. Das Verhalten passe nicht zu Sandra K.. Die Kripo sucht seit Tagen mit einem Großaufgebot nach der Vermissten, unter anderem in Benndorf, im Nachbarort Helbra und in Hettstedt. Dabei waren eine wärmebildfähige Drohne, ein Hubschrauber und ein speziell ausgebildeter Fährtenhund, ein sogenannter Mantrailer, im Einsatz. Außerdem durchkämmten Bereitschaftspolizisten eine Gartenanlage südöstlich von Benndorf in Richtung Helbra, wo der Hund angeschlagen hatte.

Sandra K. aus Benndorf wird seit dem 21. April vermisst. Foto: Polizei

Alles blieb ohne Erfolg, so dass die Ermittler ihre Hoffnung nun auf die TV-Fahndung setzen. „Kripo live“ läuft am Sonntag, 19.50 Uhr, im MDR.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Sandra K. an die Polizei unter der Telefonnummer 03475/67 02 93.