Sandra K. aus Benndorf wird seit Montag vermisst. Mit Hunden, einer wärmebildfähigen Drohne und per Hubschrauber wird auch am Donnerstag nach der Vermissten gesucht.

Benndorf. - Kaum etwas anderes beschäftigt die Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz aktuell so sehr wie die Suche nach der vermissten Sandra K. aus Benndorf. Seit Ostermontag ist die 36-Jährige spurlos verschwunden. Zuletzt gesehen worden war sie an dem Tag gegen 16 Uhr.

Seit Montag sucht ihre Familie nach ihr und schaltete schließlich auch die Polizei ein. Auch in den sozialen Netzwerken wurde darum gebeten, die Augen offen zu halten, ob nicht jemand die zierliche, junge Frau gesehen hat oder Auskunft über sie geben kann. Viele hunderte Male wurde der Suchaufruf der Angehörigen mittlerweile schon auf allen Kanälen in der Region und weit darüber hinaus geteilt.

Video: Polizei im Einsatz - 36-jährige Mutter aus Benndorf seit Ostermontag vermisst.

Die Polizei setzte auch am Donnerstag die Suche nach der jungen Frau aus Benndorf fort. Mit großem Aufgebot war sie, unterstützt von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde, in Benndorf im Einsatz, denn alle bisherigen Maßnahmen führten – Stand Freitagmorgen – noch zu keinem Erfolg.

Seit Ostermontag vermisst: Wer hat die 36-jährige Sandra K. aus Benndorf gesehen? (Foto: Polizei)

Mit einer wärmebildfähigen Drohne sei das Gebiet schon am Mittwoch weiträumig überflogen und nach der vermissten Frau gesucht worden, so Polizeisprecherin Steffi Schwan am Donnerstagvormittag gegenüber der MZ. Gesucht wurde in Benndorf, Helbra und Hettstedt. „Wir suchen nach besten Kräften nach neuen Ansatzpunkten, um die junge Frau zu finden“, so die Polizeisprecherin.

Polizeihubschrauber unterstützt Suche nach Vermisster

Unter anderem wurden am Donnerstag noch einmal mögliche Zeugen aus Benndorf befragt. Auch kam ein speziell ausgebildeter Fährtenhund, ein sogenannter Mantrailer zum Einsatz, in der Hoffnung, eine neue Spur zu finden.

Wenn der Hund eine neue Richtung einschlage, also eine neue Spur finde, dann könnte auch noch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen, um die junge Frau zu finden, kündigte die Polizeisprecherin noch am Vormittag an. Das war dann am Donnerstagnachmittag der Fall.

Gartenanlage bei Helbra im Fokus der Ermittlungen

Wie von anderer Stelle zu erfahren war, durchkämmte ein Zug der Bereitschaftspolizei dann tatsächlich eine Gartenanlage südöstlich von Benndorf in Richtung Helbra, wo der Hund angeschlagen hatte.

Es handelte sich dabei aber möglicherweise um die angestammte Gassi-Runde der Frau, die sie regelmäßig nimmt. Auch der Hubschrauber zog Kreise.

Hoffnung durch Handyortung – aber kein Erfolg

Hoffnung hatte es zwischendurch gegeben, nachdem man die Information erhielt, dass die Frau sich im Raum Helbra mit ihrem Handy in ein dortiges Netz eingewählt habe. Dies wurde in der Folge allerdings nicht bestätigt.

Sandra K. wird als dünn beschrieben. Sie hat braune, schulterlange Haare. Bis auf ihre schwarzen Nike-Schuhe ist ihre Bekleidung unbekannt. Sie war in Begleitung einer französischen Bulldogge unterwegs.

Nicht nur von der jungen Frau, sondern auch von ihrem Hund fehlt bislang jede Spur.

Frau vermisst: Anteilnahme auf Social Media

Die Polizei hat bereits den öffentlichen Personennahverkehr über die Personensuche informiert. Auch wurden Anfragen an die Krankenhäuser gerichtet, um herauszufinden, ob Sandra K. womöglich Opfer eines Unfalls geworden ist. Jedoch führte bislang weder das noch die Kontaktaufnahme zu Freunden und Familienangehörigen zu einem Erfolg.

Auf Social Media versuchen auch wildfremde Menschen den Angehörigen Trost und Hoffnung zu geben. Und auch in Benndorf ist die Anteilnahme sehr groß, bestätigte Bürgermeister Matthias Jentsch. Er hofft sehr, dass die junge Benndorferin schnell und wohlbehalten gefunden wird. „Hoffen wir auf ein gutes Ende für die Vermisste und ihre Angehörigen.“

Große Anteilnahme – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe und ist auf alle Hinweise angewiesen.

Falls jemand Informationen zum Aufenthaltsort von Sandra K. hat oder sie gesehen hat, sollte er sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 03475/670293 melden.