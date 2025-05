Schrecklicher Fund Mit Video: Leiche in Waldstück bei Benndorf entdeckt - Ist es vermisste Sandra K.?

In einem Waldstück bei Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Der Fund könnte in Zusammenhang mit der Suche nach der vermissten Sandra K. aus Benndorf stehen. Auch ein Hund soll am Fundort gewesen sein.