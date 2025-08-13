Der Gaskonzern Linde plant in Leuna die Errichtung eines weiteren Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Die Anlage soll jährlich rund 450 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.

Energieminister Arnim Willingmann (M.) ließ sich auf der Baustelle des neuen Elektrolyseurs in Leuna die Investition erklären.

Leuna/MZ. - Baustein für den Aufbau einer klimafreundlichen Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt: Der Gasekonzern Linde plant in Leuna die Errichtung eines weiteren Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.