Zusätzliche Elektrolyse-Anlage von Linde in Leuna Für klimafreundliche Wasserstoffwirtschaft: Willingmann überreicht 4,3 Millionen Euro Fördermittel
Der Gaskonzern Linde plant in Leuna die Errichtung eines weiteren Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Die Anlage soll jährlich rund 450 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.
Leuna/MZ. - Baustein für den Aufbau einer klimafreundlichen Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt: Der Gasekonzern Linde plant in Leuna die Errichtung eines weiteren Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.