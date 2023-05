Kulturerbe in Mansfeld-Südharz Pfingstgesellschaften stimmen sich auf Dreckschweinfest, Waldpartie und Pfingsttanz ein

Die Vorbereitungen auf das Pfingstwochenende in Kreisfeld, Hergisdorf, Ziegelrode und Ahlsdorf laufen auf Hochtouren. Was bisher getan wurde, was noch gemacht werden muss und wie die Nachwuchsarbeit bei den Vereinen läuft.