Das ehemalige Katasteramt am Hettstedter Freimarkt steht seit 2008 leer. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung wird jetzt für den Gebäudekomplex ein neuer Eigentümer gesucht.

Das ehemalige Katasteramt in Hettstedt besteht aus mehreren Häusern zwischen der Hadebornstraße, dem Freimarkt und der Maxgasse.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist ein stattlicher Gebäudekomplex, das ehemalige Katasteramt am Hettstedter Freimarkt. Von 1997 bis 2008 war die Landesbehörde mit anfangs 100 Beschäftigten in den Häusern Nummer 9 bis 15 ansässig. Im Erdgeschoss gab es an der Ecke zur Hadebornstraße ein Restaurant sowie am Freimarkt einen Backshop.