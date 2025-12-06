weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben: Für ehemaliges Katasteramt in Hettstedt wird neuer Eigentümer gesucht

Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben Für ehemaliges Katasteramt in Hettstedt wird neuer Eigentümer gesucht

Das ehemalige Katasteramt am Hettstedter Freimarkt steht seit 2008 leer. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung wird jetzt für den Gebäudekomplex ein neuer Eigentümer gesucht.

Von Jörg Müller 06.12.2025, 10:00
Das ehemalige Katasteramt in Hettstedt besteht aus mehreren Häusern zwischen der Hadebornstraße, dem Freimarkt und der Maxgasse.
Das ehemalige Katasteramt in Hettstedt besteht aus mehreren Häusern zwischen der Hadebornstraße, dem Freimarkt und der Maxgasse. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist ein stattlicher Gebäudekomplex, das ehemalige Katasteramt am Hettstedter Freimarkt. Von 1997 bis 2008 war die Landesbehörde mit anfangs 100 Beschäftigten in den Häusern Nummer 9 bis 15 ansässig. Im Erdgeschoss gab es an der Ecke zur Hadebornstraße ein Restaurant sowie am Freimarkt einen Backshop.