Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen hat ein Konzept für die Schaffung sogenannter Familienzentren entwickelt. Der Stadtrat hat eine notwendige Satzungsänderung aber erst einmal abgelehnt.

Die Kitas „Apfelbäumchen“ und „Gänseblümchen“ in Eisleben sollen zu einem Familienzentrum erweitert werden.

Eisleben/MZ. - Die Idee, in der Lutherstadt Eisleben Familienzentren mit besonderen Beratungs- und Unterstützungsangeboten einzurichten, hat erst einmal einen Dämpfer erhalten. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Erweiterung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen abgelehnt.