LIVE:
Beratung und Unterstützung für Familien in Eisleben Dämpfer für Idee von Familienzentren in Eisleben
Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen hat ein Konzept für die Schaffung sogenannter Familienzentren entwickelt. Der Stadtrat hat eine notwendige Satzungsänderung aber erst einmal abgelehnt.
30.11.2025, 10:00
Eisleben/MZ. - Die Idee, in der Lutherstadt Eisleben Familienzentren mit besonderen Beratungs- und Unterstützungsangeboten einzurichten, hat erst einmal einen Dämpfer erhalten. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Erweiterung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen abgelehnt.