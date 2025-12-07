Mit hohen Erwartungen starten die Innenstadthändler und Gastronomen in den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Dessau/MZ. - Mit hohen Erwartungen starten die Innenstadthändler und Gastronomen an diesem Wochenende in den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Am Sonntag, 7. Dezember, haben viele Geschäfte in der City geöffnet und hoffen auf zahlreiche Kunden, die davor oder danach einen Abstecher zum Weihnachtsmarkt machen.

Auch im Rathaus-Center haben sämtliche Geschäfte mit Ausnahme der Friseure von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits von 12 bis 13 Uhr und später noch einmal spielt das prämierte Zwickauer Jugendblasorchester weihnachtliche Lieder im Center. Die Musiker treten in historischen Bergmann-Uniformen auf.

Die Innenstadthändler haben in diesem Jahr ihr gesetzlich zugestandenes Kontingent von vier verkaufsoffenen Sonntagen damit voll ausgeschöpft. Rathaus-Center-Manager Hans-Jörg Bliesener zufolge handelt es sich um den wichtigsten Termin, da das Vorweihnachtsgeschäft von großer Bedeutung ist.

Gerade noch rechtzeitig vor der Adventszeit hatte im Center ein neues Spielwarengeschäft eröffnet. Spielzeug gehört traditionell zu den meistverschenkten Artikeln zu Weihnachten.

Der verkaufsoffene Sonntag ist der erste seit Jahren, der ohne die kürzlich geschlossene Neustadt-Agentur stattfindet. Die Institution war Sprachrohr und Vermarkter für die Innenstadthändler, wurde jedoch geschlossen, nachdem das Fördergeld für sie aufgebraucht wurde. Erst Anfang der Woche hatte Bliesener die Stadt deshalb scharf angegriffen und ihr vorgeworfen, sich zu wenig um die Belange der innerstädtischen Wirtschaft zu kümmern. Es fehle ein Citymanager. Die Stadt wies die Vorwürfe von sich und erklärte, es würden neue Fördermittel gesucht.