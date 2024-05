Bei einem Unfall in der Dessauer Albrechtstraße ist am Freitag eine junge Frau leicht verletzt worden, zudem ist ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Unfall in der Albrechtstraße in Dessau - Crafter-Fahrer blinkt und fährt dann geradeaus weiter

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Dessauer Albrechtstraße ist am Freitag eine junge Frau leicht verletzt worden, zudem ist ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin hatte gegen 13.30 Uhr die Albrechtstraße befahren und wollte nach links in die Roßlauer Allee abzubiegen. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein 36-jähriger Fahrer eines VW Crafter, der nach Angaben der Polizei zunächst anzeigte, nach links in Richtung Walderseestraße fahren zu wollen. Als die Ford-Fahrerin dann abbog, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt in Richtung geradeaus fort und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Städtische Klinikum gebracht.