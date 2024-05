Brehna/MZ. - Sie gelten als weise Vögel, weil eine Eule die griechische Athene, Göttin der Weisheit, begleitete. Vielleicht sind Eulen deshalb beim Publikum so beliebt. Diese Erfahrung machen jedenfalls die Betreiber des Eulenhofs in Brehna. Vor einem Jahr kamen zum Tag der offenen Tür rund 2.000 Besucher. Am Pfingstsonntag kann man nun wieder rund 30 verschiedene Vögel, darunter Schnee-Eulen wie in „Harry Potter“ oder Brillenkäuze bewundern. Dann findet der 12. Tag der offenen Tür statt.

Von 13 bis 18 Uhr werden auf dem Gelände, Zimmerplan 7, Rundgänge für die ganze Familie angeboten. Man kann die zahlreichen Eulen beobachten und Wissenswertes über sie erfahren. Inzwischen haben auch andere Tiere auf dem 6.000 Quadratmeter großen Gelände ihre Heimat gefunden.

Außerdem entsteht beim Showschnitzen vilfältige Kunst mit der Kettensäge. Und wie man Baumstümpfe in attraktive Gestaltungselemente verwandeln kann, ist ebenfalls im Eulenhof zu erleben. Der Eintritt für dieses Spektakel ist frei.