Vortrag im Museum Luthers Sterbehaus in Eisleben: Felix Biermann spricht über die archäologischen Grabungen auf der Königspfalz Helfta und die Aufenthalte der Ottonen-Kaiser. Er spricht sogar von einer europäischen Bedeutung des Ortes. Was die Königspfalz so besonders macht.

Vortrag zur Königspfalz Helfta lockt viele Besucher an - Was an der Grabungsstätte so faszinierend ist

Eisleben/MZ. - Sie sind meistens gut besucht, die Vorträge der Stiftung Luthergedenkstätten in der Reihe „Museum nach Feierabend“ in Eisleben und Mansfeld. Aber so groß wie am Donnerstagabend ist die Resonanz selten: Bis zum letzten Platz war der Veranstaltungsraum im Eisleber Museum Luthers Sterbehaus gefüllt. Was angesichts des Themas aber auch nicht verwunderlich ist. Unter dem Titel „Mittelalterliche Kaiser in Helfta“ sprach Felix Biermann über spannende archäologische Erkenntnisse zur Königspfalz Helfta.