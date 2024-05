Bauarbeiten hatten ein Kabel gekappt. Wie der Telefonanbieter jetzt helfen will.

Wittenberg/MZ. - Seit dem 28. März sind zwei Haushalte in der Wittenberger Feldstraße ohne Telefon- und Fernsehanschluss. Wie einer der Betroffenen der MZ berichtete, hätten an diesem Tag Arbeiten für die Verlegung des Glasfasernetzes stattgefunden. Beide Haushalte beziehen TV- beziehungsweise Telefonanschluss über Vodafone. Nachdem man vielfach mit dem Kundenservice telefoniert habe, sei ein Bautrupp angerückt und habe gemessen. Ein Fehler in den beiden Haushalten sei ausgeschlossen worden. Offenbar sei bei den Bauarbeiten ein Kabel unterhalb der Straße beschädigt worden, erzählte einer der Bewohner.