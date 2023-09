Wirtschaft in Dessau-Roßlau

Blick auf den Scherbelberg samt Biovergärungsanlage. Verarbeitet wird hier zu Kompost unter anderem, was in der Biotonne anfällt.

Dessau-Rosslau/MZ - Die kommunalen Unternehmen sind in diesen Monaten nicht vor Unwägbarkeiten gefeit. Inflation, und damit verbundene Preissteigerungen, die teurer gewordene Unterhaltung von Maschinen und Anlagen, die Preise für Dienstleistungen sind in Bewegung. Dazu kommen Personalkosten, die gestiegen sind. Trotz all diesen Umständen steht der Dessau-Roßlauer Eigenbetrieb Stadtpflegebetrieb wirtschaftlich noch gut da.