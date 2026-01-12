weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Bilanz zum Anhalt-Gutschein 2025 Sieben neue Partner in Dessau-Roßlau - Warum der Anhalt-Gutschein trotzdem etwas schwächelt

Der Anhalt-Gutschein der Stadtwerke wurde 2025 weniger verkauf als 2024. Man will daran festhalten.

Von Leonie Beer 12.01.2026, 14:00
Der Anhalt-Gutschein wurde in Corona-Zeiten präsentiert.
Der Anhalt-Gutschein wurde in Corona-Zeiten präsentiert. Foto: Bösener

Dessau-Roßlau/MZ. - Insgesamt rund 3.000 Anhalt-Gutscheine konnten im vergangenen Jahr verkauft werden. Das seien etwa 800 weniger als im Jahr zuvor, teilte Claudia Pittermann, Pressesprecherin der Stadtwerke Dessau, auf Anfrage der MZ mit.