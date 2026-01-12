Nicht zum ersten Mal hat es am Sonntag auf der B184 gekracht.

Schwerer Zusammenstoß auf der B184 - Erneut kracht es am Sonntag an der Auffahrt zur A9

Dessau/MZ. - Auf der Bundesstraße 184 an der A9-Auffahrt Dessau-Süd hat es am Sonntag, 11. Januar, einen schweren Unfall gegeben. Nicht den ersten an dieser Stelle.

Nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld, auf deren Gemarkung die Auffahrt liegt, hatte ein 21-jähriger VW-Fahrer gegen 12.30 Uhr die B 184 aus Richtung Wolfen in Richtung Dessau befahren und wollte dann an der Auffahrt Dessau Süd nach links auf die A 9 inRichtung München abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 63-jährigen Ford-Fahrer, der die B 184 aus Richtung Dessau befuhr.

Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die B 184 musste am Sonntag an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.