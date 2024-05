Urteil am Landgericht Dessau Sexueller Missbrauch von zwei Jungen - Sechs Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für Schwimmmeister

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist am Mittwoch ein 54-Jähriger am Landgericht Dessau verurteilt worden. Der Mann war einschlägig vorbestraft - und hatte in einem Freibad in Anhalt-Bitterfeld eine alte Masche genutzt, um sich das Vertrauen von Kindern und Eltern zu erschleichen.