Zu dem schweren Unfall mit einem Radfahrer in der Askanischen Straße hat die Polizei am Mittwoch weitere Informationen gegeben.

Nach Unfall in der Askanischen Straße in Dessau - Polizei nennt neue Details zum Hergang

Dessau/MZ. - Zu dem schweren Unfall mit einem Radfahrer in der Askanischen Straße hat die Polizei am Mittwoch neue Details genannt.

So hat die 71-jährige Fahrerin eines Mazda gegen 13 Uhr die Willy-Lohmann-Straße in Richtung August-Bebel-Platz befahren. An der Kreuzung wollte die Frau nach rechts in die Askanische Straße abbiegen. Als die Ampel auf grün schaltete, bog sie ab und stießt dort mit einem 79-jährigen Fahrradfahrer zusammen, welcher den Radweg aus Richtung August-Bebel-Platz in Richtung Willy-Lohmann-Straße befuhr. Der Rentner stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mazda-Fahrerin kam nach der Kollision mit dem Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unter einem Balkon mit einer Hauswand. Die 71-Jährige blieb unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf 5.100 Euro geschätzt