Am 8. Mai ist es in der Bitterfelder Innenstadt zu einem Brand gekommen. Ein Schuppen und ein angrenzender Carport wurden dabei schwer beschädigt. Was bisher bekannt ist.

Schuppen brennt in Bitterfelder Innenstadt lichterloh - Feuerwehr rettet Hund vor den Flammen

Bitterfeld/MZ. - In der Bitterfelder Innenstadt ist es am Nachmittag des 8. Mai zu einem Brand gekommen. Wie die Bitterfelder Feuerwehr der MZ vor Ort mitteilt, wurden gegen 16 Uhr Flammen und Rauchwolken auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses am Teichwall, auf dem sich ein Schuppen befindet, festgestellt.

Wie Einsatzleiter André Hempel erklärt, sei die Brandursache noch ungeklärt. „Dazu können wir keine Aussage treffen, das ist Ermittlungsarbeit der Polizei“, sagt er. Und fügt an, dass ein Schuppen gebrannt habe, in dem sich auch Reifen befanden hätten. „ Schlussendlich war das eine Lage mit einer sehr starken Rauchentwicklung“, so Hempel. Die Rauchwolke war zwischenzeitlich über der gesamten Bitterfelder Innenstadt zu sehen.

Im Garten des Mehrfamilienhauses löschen die Kameraden den Brand. (Foto: Florian Zellmer)

Verhindert konnte konnte durch das schnelle Eingreifen der Kameraden ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude. Und damit nicht genug: „Aus dem Haus ist auch ein Hund gerettet worden“, erklärt der Einsatzleiter ein Happy End. „Und dann konnte der Brand auch recht schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.“

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.