Seit dem Wochenende stehen rund 20 Wohnwagen einer nicht sesshaften Gruppe auf einem Parkplatz bei Bergwitz. Die Stadt will eine Eskalation vermeiden. Von Geschäften wird abgeraten.

Unruhe in Bergwitz: Wohnwagenkolonne lässt sich an der B 100 nieder - das sagt die Stadt dazu

Wohnwagen auf einem Parkplatz – ähnlich wie hier hat sich in Bergwitz am Wochenende eine nicht sesshafte Gruppe niedergelassen.

Bergwitz/MZ. - Seit dem Wochenende sorgt eine Gruppe nicht sesshafter Personen in Bergwitz für Aufsehen. Rund 20 Wohnwagen hatten sich zunächst unangekündigt auf dem Schützenplatz in Kemberg niedergelassen. Nach Vermittlung durch die Stadtverwaltung wurden sie auf den Parkplatz an der B 100 bei Bergwitz geleitet – ein Standort, den sie eigenen Angaben zufolge nur vorübergehend auf dem Weg nach Berlin nutzen wollen, wie Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) erfahren hat.