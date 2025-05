Seit Jahren machen die Feuerwehrmänner beim „Berlin Firefighter Stairrun“ mit. Es ist eine Herausforderung, die es in sich hat. Warum tuen sie sich das jedes Jahr an?

39 Etagen mit 28 Kilo Gepäck: Zwei Zörbiger Kameraden gehen an ihre Grenzen

Zörbiger beim Firefighter Stairrun in Berlin

Zörbig/Berlin/MZ. - Einfach mal eben den Fahrstuhl nehmen, das ist beim „13. Berlin Firefighter Stairrun“, dem Feuerwehr-Treppenlauf, nicht drin. Denn am 17. Mai war der Name absolutes Programm. Zwei Zörbiger Feuerwehrmänner haben sich zum wiederholten Male den 39 Etagen und fast 800 Stufen gestellt – in voller Montur, inklusive Atemmaske im Gesicht und mit der Zeit im Nacken. Aber warum setzen sich Zörbigs Stadtwehrleiter Christian Scholz und sein Kamerad Dominik Ludwig dieser Tortur aus?