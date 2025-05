Merseburg/MZ. - Die Merseburger Wohnungsgenossenschaft Aufbau zeigt gerade, wie man aus einem jahrelangen Ärgernis einen Volltreffer machen kann.

Im Merseburger Lippeweg gab es seit langem das Problem, dass bei Starkregen das Wasser über die Balkone in einige Wohnungen lief. Denn zum einen hatten die Balkone das Gefälle in Richtung Wohnzimmer, zum anderen hatten Risse in der Außenhaut dazu geführt, dass das Wasser durch die Wände eindringen konnte.

„Eine Sanierung der Südseite des gesamten Gebäudes Lippeweg 24 bis 30 in Merseburg-West war unumgänglich“, sagte Barbara Schneider, die Vorstandsvorsitzende der WG Aufbau, gegenüber der MZ. Jetzt wird aber nicht nur die Fassade saniert – die Balkone werden auch alle zu Kraftwerken, denn jede Balkonaußenverkleidung wird künftig zu zwei Dritteln aus einem Solarpanel bestehen und zu einem Drittel aus Lochblech.

WG Aufbau hat Strompreise im Blick

Der betreffende Block hat 36 Wohnungen, von denen 28 einen Balkon haben. „Unser Aufsichtsratsvorsitzender Sven Czekalla hatte schon vor längerem angeregt, dass wir uns mehr um die gestiegenen Energiepreise kümmern und die Mieterwünsche nach Balkonkraftwerken beachten müssten“, erzählt Barbara Schneider.

Seit drei Jahren habe man zunächst nach einer Technologie gesucht, mit der man die Südseite so sanieren kann, dass das Regenwasserproblem ausgeschaltet werden könne, so Schneider. Deshalb habe man ein Planungsbüro als Problemlöser eingeschaltet. „Weil nämlich die vielen Reparaturmaßnahmen, die wir in verschiedenen Wohnungen durchführen mussten, nicht dazu geführt haben, dass das Wasser nicht mehr in die Wohnungen läuft.“

Trotz Investition der WG Aufbau keine Mieterhöhung

Als man Ende 2024 entschieden habe, zu sanieren, sei die Idee aufgekommen, auch gleich an jeden Balkon ein Balkonkraftwerk anzubauen. „Und zwar nicht zusätzlich zur Balkonbegrenzung, sondern als Teil der Verkleidung. “

Die Photovoltaik komme von einer Firma aus Dresden, eine Firma in Halle bereite die Balkongeländer vor, an die die Panele und das Lochblech angebaut werden und übernehme den Anbau.

Mitarbeiter der Firma Prisma halten probeweise ein Solarpanel an. (Copyright: WG Aufbau)

„Ich glaube, wir sind die Ersten in Sachsen-Anhalt, die so etwas machen“, sagt Schneider stolz. „Wir bauen Balkonkraftwerke an jeden Balkon an. Es gibt dafür keine Mieterhöhung, und die Mieter können den erzeugten Strom selbst nutzen.“ Diesen müssten sie dann nicht mehr woanders einkaufen.

Im März waren die Balkonaußenwände abgebaut worden. Aktuell werden die Balkonböden jeweils ähnlich wie eine Wanne angelegt, so dass kein Wasser mehr hinter die Fassadendämmung laufen kann und bekommen ein Gefälle von der Fassade weg. Es werden Regenfallrohre angebracht, und unter jeden Balkon wird eine kleine Regenrinne gebaut, so dass das Wasser ablaufen kann. In den nächsten Tagen soll mit dem Anbau der neuen Außenverkleidung begonnen werden.

So soll der Block im Lippeweg aussehen, wenn die Sanierung der Außeenfassade abgeschlossen ist. (Copyright: WG Aufbau)

Der geschenkte Strom - Energie für Kühlschrank und Co

Die ganze Maßnahme wird rund 400.000 Euro kosten. Um den Strom von ihren Balkonkraftwerken nutzen zu können, müssen sich die Mieter lediglich im sogenannten Marktstammdatenregister anmelden. „Dabei werden wir sie unterstützen“, so Schneider. Die Mieter bekämen zudem digitale Stromzähler und einen Adapter für die Steckdose auf dem Balkon. Der Strom wird ins Netz der Wohnung eingespeist. Und dann können Kühlschrank und Waschmaschine mit dem selbst erzeugten Strom laufen. Alles, was darüber hinaus produziert wird, wird ins öffentliche Netz eingespeist.