An der Kreuzung Askanische Straße und Willy-Lohmann-Straße hat es am frühen Dienstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben.

80-jähriger Radfahrer wird bei Unfall in Dessau schwer verletzt - Auto bleibt unter Balkon stecken

Kreuzung am August-Bebel-Platz

Ein beteiligtes Auto steht unterhalb eines Balkons in der Askanischen Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Askanische Straße und Willy-Lohmannstraße in der Dessauer Innenstaddt ereignet. Dort war eine 71-jährige Autofahrerin mit einem 80 Jahre alten Radler zusammengestoßen. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Der Mann wurde nach Auskunft der Polizei schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen nach der Kollision über eine Wiese und blieb unter einem Balkon eines Wohnblocks in der Askanischen Straße stecken. Der entstandene Schaden beträgt 5.000 Euro.

Rettungskräfte sind im Einsatz. (Foto: Ruttke)

Die Askanische Straße war stadtauswärts mehrere Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Wie es zum Unfall kam, ist noch offen.