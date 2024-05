Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - So mancher hätte es den 13 Schülern der Klasse „Produktives Lernen“ am Campus Technicus sicher nicht zugetraut, was sie derzeit am BTZ Bernburg leisten. Vielleicht haben noch nicht einmal die Schüler selbst gedacht, dass sie so etwas schaffen. Und doch haben sie am Computer selbst Bauteile entworfen, konstruiert und schließlich an einem 3D-Drucker ausgedruckt, sodass am Ende ein kleines Flugzeug aus unterschiedlich Teilen zusammengebaut werden konnte.