Ein halbes Jahr nach einem Messerangriff in einem Obst- und Gemüseladen in der Askanischen Straße in Dessau beginnt Mitte Mai der Prozess: Vier Männern wird der Prozess gemacht.

Messerattacke in Obstladen in Dessau vor Gericht - Brüdern wird versuchter Totschlag vorgeworfen

Der Prozess am Landgericht in Dessau startet am 14. Mai.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ein halbes Jahr nach einem Messerangriff in einem Obst- und Gemüseladen in der Askanischen Straße beginnt Mitte Mai der Prozess: Vor der 2. Strafkammer als Schwurgericht müssen sich ein zur Tatzeit 17-jähriger Jugendlicher aus Gräfenhainichen und dessen 22-jähriger Bruder wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Ihrem 52-jährigen Vater, dem Betreiber des Ladens, wirft die Staatsanwaltschaft Dessau Anstiftung zum Totschlag vor.