In dem Gewässer tauchen nach der einsetzenden Eisschmelze Hunderte tote Fische auf. Bei der Frage, wie es weitergehe, gab die Stadt an, mit dem Anglerverein in Austausch zu stehen. Der bestreitet die Kontaktaufnahme.

Maßnahmen nach Fischsterben im Viereckteich - Sagte Verwaltung im Umweltausschuss die Unwahrheit?

Im Georgium: Nachdem das Eis auf dem Viereckteich zu schmelzen beginnt, wird das ganze Ausmaß des Fischsterbens sichtbar.

Dessau-Roßlau/MZ. - Mit den steigenden Temperaturen beginnt die dicke Eisschicht, die den Viereckteich im Georgium die vergangenen Tage und Wochen bedeckt hat, langsam zu schmelzen. Damit einhergehend wird auch das tatsächliche Ausmaß des Fischsterbens in dem Gewässer deutlich. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Fische treiben an der Oberfläche.