Ein Großteil der Kitas in Dessau-Roßlau meldet Entwicklungsverzögerungen bei einem Teil der Kinder. Besonders dramatisch ist es in der Kita „Farbkleckse“. Die Gründe dafür und wie der Missstand angegangen werden soll.

Kita „Farbkleckse“ im Brennpunkt - „Wir nehmen Kinder auf, die kein Wort Deutsch sprechen“

Im Kreativraum der Kita „Farbkleckse“: Leiterin Annette Menzel und die Heilpädagogische Leiterin der Dekita Kathrin Knape

Dessau-Roßlau/MZ. - Rein baulich lässt die 2022 neu eröffnete Kita „Farbkleckse“ keine Wünsche offen. Die Räume wirken gepflegt und entsprechen den neuesten pädagogischen Standards, das Personal ist motiviert. Und trotzdem belegt die Einrichtung des städtischen Eigenbetriebs Dekita einen unrühmlichen ersten Platz. Denn unter den 16 Kitas in Dessau-Roßlau, die Förderbedarfe angemeldet haben, weist die Kita „Farbkleckse“ den höchsten Anteil an Kindern mit Entwicklungsverzögerungen auf. Betroffen sind hier knapp 54 Prozent – mehr als jedes zweite Kind. Warum das so ist und welche Maßnahmen nun geplant sind, erklären Kitaleiterin Annette Menzel und die Heilpädagogische Leiterin der Dekita Kathrin Knape.