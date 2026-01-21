Am Mittwoch ist in Halle ein Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Halle (Saale). – Am Mittwochmittag ist ein Mann bei einem Unfall in Halle schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der Fahrer gegen 13 Uhr auf der Europachaussee in Höhe Dieselstraße unterwegs, als er von der Straße abkam und in ein Straßenschild krachte. Dabei sei er schwer verletzt worden.

Das Auto wurde nach Angaben der Polizei vom Abschleppdienst geborgen. Während der medizinischen Versorgung wurde ein Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.