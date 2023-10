Die integrative Kindertagesstätte in der Raguhner Straße von Dessau ist offiziell eingeweiht. Die Kinder der Einrichtung sind so bunt wie die Welt. Hier spielen und lernen Kinder aus vielen Nationen gemeinsam.

Moderne Kita in Dessau eingeweiht: Was der Name "Farbkleckse" mit Inklusion zu tun hat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spielgerät so gut angenommen wird und fast alle Kinder auf einmal eine Kletterburg erobern wollen. So geschehen am Freitagnachmittag in der Dessauer Kita „Farbkleckse“ in der Raguhner Straße.