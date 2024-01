Bei einem Unfall auf der A9 zwischen Coswig und Vockerode ist am Donnerstag, 25. Januar, ein entlaufener Hund getötet worden.

Dessau/MZ - Bei einem Unfall auf der A9 zwischen Coswig und Vockerode in Fahrtrichtung München ist am Donnerstag, 25. Januar, ein entlaufener Hund getötet worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Der 49-jährige Fahrer eines BMW hatte gegen 14 Uhr den linken von drei möglichen Fahrstreifen auf der Autobahn befahren. Plötzlich sei ein Hund auf die Fahrbahn gelaufen.

Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den Hund. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.