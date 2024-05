Dessau/MZ. - Die Polizei sucht seit Sonntag, 19. Mai, nach dem 38-jährigen Jurii Kmelevskoj und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Der Vermisste ist gesundheitlich beeinträchtigt und bedarf dringender medizinischer Behandlung.

Jurii Kmelevskoj hatte in den frühen Mittagsstunden am Pfingstsonnabend sein Wohnumfeld in der Dessauer Innenstadt verlassen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau unterwegs, teilt die Polizeiinspektion mit.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor: rotes Basecap, rote Jacke, rote Hose, rote Turnschuhe.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.