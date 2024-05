Ein Radabriss beim Anhänger eines Lkw hat in der Nacht zum Dienstag, 7. Mai, zu einem Feuerwehreinsatz auf der A9 vor Thurland geführt.

Dessau/Thurland/MZ. - Ein Radabriss beim Anhänger eines Lkw hat in der Nacht zum Dienstag, 7. Mai, zu einem Feuerwehreinsatz auf der A9 geführt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Der Radabriss war gegen 3.40 Uhr kurz vor der A9-Anschlussstelle Thurland in Fahrtrichtung Berlin passiert.

Der 57-jährige Fahrer konnte das Gespann noch auf den Standstreifen fahren. Dort entzündete ein glühendes Kugellager allerdings etwa 50 Quadratmeter Böschung, die durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Dessauer Polizei auf etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.