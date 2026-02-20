Jetzt live:
Verkehr und Umwelt Gibt es bald begrünte Straßenbahngleisbetten in Dessau? Was die Verwaltung von der Idee hält
Die Dessau-Roßlauer Grünen-Fraktion hat ein Modellprojekt zur Begrünung von Straßenbahngleisbetten vorgeschlagen. Wie Stadtverwaltung und Ausschüsse zu dem Vorschlag stehen.
20.02.2026, 14:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Bekommt Dessau-Roßlau in naher Zukunft an ausgewählten Orten begrünte Straßenbahngleise? Noch, so scheint es, ist das ungewiss. In zwei Ausschüssen wurde die von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen eingereichte Vorlage „Modellprojekt Gleisbegrünung“ bereits besprochen. Eine klare Meinung hatten die dort vertretenen Stadträte nicht. Die Stadtverwaltung hat derweil Stellung bezogen.