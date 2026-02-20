Die Dessau-Roßlauer Grünen-Fraktion hat ein Modellprojekt zur Begrünung von Straßenbahngleisbetten vorgeschlagen. Wie Stadtverwaltung und Ausschüsse zu dem Vorschlag stehen.

Gibt es bald begrünte Straßenbahngleisbetten in Dessau? Was die Verwaltung von der Idee hält

So könnten die begrünten Gleisbetten in der Franzstraße aussehen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Bekommt Dessau-Roßlau in naher Zukunft an ausgewählten Orten begrünte Straßenbahngleise? Noch, so scheint es, ist das ungewiss. In zwei Ausschüssen wurde die von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen eingereichte Vorlage „Modellprojekt Gleisbegrünung“ bereits besprochen. Eine klare Meinung hatten die dort vertretenen Stadträte nicht. Die Stadtverwaltung hat derweil Stellung bezogen.