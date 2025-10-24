Nach einem Modellvorhaben der Grünen sollen Teile Straßenbahngleisbetten der Franzstraße bepflanzt werden. Was die Partei vorhat und wie die Dessauer Verkehrs GmbH den Vorstoß einordnet.

Fotomontage zeigt: So könnten die begrünten Gleisbetten in der Franzstraße aussehen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Grünen wollen die Gleisbetten der Straßenbahn in Dessau-Roßlau begrünen. Das teilte die Partei auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatte die MZ in einem Bericht gefragt, ob und wann die Stadt – so wie andernorts bereits Realität – eine Gleisbettbegrünung erhalte. Die Bepflanzung schaffe, so die Grünen, ein besseres Stadtklima, reduziere Lärm und Staub und werte dabei den Stadtraum sichtbar auf.