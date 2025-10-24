Mobilität und Stadtgrün in Dessau-Rosslau Dessau soll bepflanzte Gleisbetten bekommen - Grüne schlagen Modellversuch vor
Nach einem Modellvorhaben der Grünen sollen Teile Straßenbahngleisbetten der Franzstraße bepflanzt werden. Was die Partei vorhat und wie die Dessauer Verkehrs GmbH den Vorstoß einordnet.
24.10.2025, 08:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Die Grünen wollen die Gleisbetten der Straßenbahn in Dessau-Roßlau begrünen. Das teilte die Partei auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatte die MZ in einem Bericht gefragt, ob und wann die Stadt – so wie andernorts bereits Realität – eine Gleisbettbegrünung erhalte. Die Bepflanzung schaffe, so die Grünen, ein besseres Stadtklima, reduziere Lärm und Staub und werte dabei den Stadtraum sichtbar auf.