Fast 40 Prozent aller Beschäftigten arbeiten außerhalb des Landkreises. Besonders viele zieht es nach Dessau, Halle, Leipzig – und zunehmend in die Hauptstadt.

Bitterfeld/MZ. - Viele kennen es: morgens hin, abends zurück. Wohn- und Arbeitsort trennen oft viele Kilometer. Auch in der Region: Fast 40 Prozent aller Beschäftigten aus Anhalt-Bitterfeld arbeiten nicht im eigenen Landkreis. Die Zahl der Auspendler ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen – auf 25.233 Menschen. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit vom Juni 2024. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 23.716. Die Zahl der Einpendler liegt aktuell bei 17.290. Damit bleibt Anhalt-Bitterfeld eine Region, aus der deutlich mehr Menschen täglich zum Arbeiten wegfahren, als umgekehrt hereinkommen.